Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:16, 7 октября 2025Экономика

Российский министр ушел от ответа на вопрос о налоге на тунеядство

Министр Котяков заявил о внутренней неготовности поддержать налог на тунеядство
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Глава Минтруда Антон Котяков не смог однозначно ответить на вопрос по поводу дополнительных сборов с граждан, которые нигде официально не работают. В интервью РБК он фактически уклонился от обсуждения этой темы.

Сам вопрос касался жизнеспособности налога на тунеядство в России, но министр заметил только, что саму идею он, «наверное, внутренне не поддерживает», и не стал развивать тему.

Закон, предусматривающий ответственность для тунеядцев, действовал в СССР. Он позволял отправлять граждан в «специально отведенные местности» и допускал конфискацию имущества.

В России регулярно возникают инициативы по восстановлению такой практики. В 2024 году депутат томской думы от «Единой России» Екатерина Собканюк предложила отправлять не работающих граждан в трудовые лагеря.

Накануне, 6 октября, ввести статью за тунеядство предложил известный военкор Александр Сладков. Таким образом он отреагировал на предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко собирать с граждан, которые официально не трудоустроены, по 45 тысяч рублей в год в виде взноса за обязательное медицинское страхование. Политик уверена, что заплатить такую сумму не составит труда для россиян.

Аналогичная практика введена в Белоруссии. Там тунеядцы должны каждый год уплачивать сбор в размере 20 базовых величин. Отдельно их обязали платить за услуги ЖКХ по повышенному тарифу.

Однако, как признала председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, искоренить тунеядство пока не получается. Она объяснила, что выполнить поручение президента республики Александра Лукашенко не получается из-за отсутствия у граждан мотивации к труду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    В партии Зеленского усомнились в передаче Tomahawk Украине

    Россияне признались в любовных связях с гидами в путешествиях

    Медведь вышел на «пробежку» в российском городе и попал на видео

    В РФС оценили работу Карпина

    Желание экс-премьера Великобритании возглавить сектор Газа оценили

    Большинство французов захотели отставки Макрона

    Мужчина поймал огромную рыбу и побил мировой рекорд

    В России увидели предпосылки активизации ВСУ у границы

    Раскрыто состояние актрисы сериалов «Кухня» и «Папины дочки» после перелома позвоночника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости