Российский министр ушел от ответа на вопрос о налоге на тунеядство

Министр Котяков заявил о внутренней неготовности поддержать налог на тунеядство

Глава Минтруда Антон Котяков не смог однозначно ответить на вопрос по поводу дополнительных сборов с граждан, которые нигде официально не работают. В интервью РБК он фактически уклонился от обсуждения этой темы.

Сам вопрос касался жизнеспособности налога на тунеядство в России, но министр заметил только, что саму идею он, «наверное, внутренне не поддерживает», и не стал развивать тему.

Закон, предусматривающий ответственность для тунеядцев, действовал в СССР. Он позволял отправлять граждан в «специально отведенные местности» и допускал конфискацию имущества.

В России регулярно возникают инициативы по восстановлению такой практики. В 2024 году депутат томской думы от «Единой России» Екатерина Собканюк предложила отправлять не работающих граждан в трудовые лагеря.

Накануне, 6 октября, ввести статью за тунеядство предложил известный военкор Александр Сладков. Таким образом он отреагировал на предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко собирать с граждан, которые официально не трудоустроены, по 45 тысяч рублей в год в виде взноса за обязательное медицинское страхование. Политик уверена, что заплатить такую сумму не составит труда для россиян.

Аналогичная практика введена в Белоруссии. Там тунеядцы должны каждый год уплачивать сбор в размере 20 базовых величин. Отдельно их обязали платить за услуги ЖКХ по повышенному тарифу.

Однако, как признала председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, искоренить тунеядство пока не получается. Она объяснила, что выполнить поручение президента республики Александра Лукашенко не получается из-за отсутствия у граждан мотивации к труду.