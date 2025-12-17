Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 17 декабря 2025Россия

В Минобороны рассказали об эффективности российской ПВО при отражении украинских атак

Белоусов: Эффективность российской ПВО при отражении атак ВСУ составляет 97 %
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эффективность российской противовоздушной обороны (ПВО) при отражении украинских атак составляет в среднем 97 процентов. Об этом рассказал глава Минобороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства, его выступление транслируется в Telegram-канале Кремля.

По мнению Белоусова, опыт противовоздушной обороны Москвы следует применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО.

На заседании он также отметил, что Россия расширяет спектр действий беспилотников по разведке и доставке боеприпасов.

До этого президент России Владимир Путин объявил, что Россия имеет возможность наращивать темпы наступления на спецоперации на Украине.

Глава государства уверен, что этому будут способствовать опыт военных, а также созданные в прошлом плацдармы.

По информации Путина, российские военные уверенно продвигаются на всей линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Россиян призвали срочно полить новогоднюю ель раствором аспирина

    Белоусов назвал долю спасенных после ранения на поле боя участников СВО

    На Украине заявили о незавидном положении Зеленского из-за переговоров

    В Роскомнадзоре сделали заявление о Roblox

    Белоусов оценил угрозу вторжения ВСУ в российское приграничье

    Находящимся в Таиланде россиянам сделали важное предупреждение

    Российские «охотники за дронами» получат «Зубр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok