В Минобороны рассказали об эффективности российской ПВО при отражении украинских атак

Белоусов: Эффективность российской ПВО при отражении атак ВСУ составляет 97 %

Эффективность российской противовоздушной обороны (ПВО) при отражении украинских атак составляет в среднем 97 процентов. Об этом рассказал глава Минобороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства, его выступление транслируется в Telegram-канале Кремля.

По мнению Белоусова, опыт противовоздушной обороны Москвы следует применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО.

На заседании он также отметил, что Россия расширяет спектр действий беспилотников по разведке и доставке боеприпасов.

До этого президент России Владимир Путин объявил, что Россия имеет возможность наращивать темпы наступления на спецоперации на Украине.

Глава государства уверен, что этому будут способствовать опыт военных, а также созданные в прошлом плацдармы.

По информации Путина, российские военные уверенно продвигаются на всей линии боевого соприкосновения.