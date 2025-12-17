Реклама

16:31, 17 декабря 2025Экономика

В Москве закрылась последняя точка сети пекарен «Хлеб насущный»

Shot: Последняя точка сети «Хлеб насущный» закрылась из-за долгов в 60 млн руб.
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве закрылась последняя точка сети пекарен «Хлеб насущный» на Арбате. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Точки сети начали закрываться в ноябре, причиной называют долги перед поставщиками кондитерских изделий. По имеющимся данным, кафе-поставщик Chaudeau предъявил претензию за неоплату отгруженных товаров.

С августа по октябрь 2025 года на компанию подали 24 иска, а за весь год — 44 иска. По решению суда компания уже должна выплатить более 22 миллионов рублей. Еще 13 исков на сумму более 38 миллионов рублей находятся на рассмотрении. В октябре «Хлеб насущный» подал заявление о признании банкротства. При этом компания «Роял бейкери», которая управляла сетью пекарен, стала банкротом еще в 2024 году.

В мае инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Москве подала в Арбитражный суд заявление о признании сети «Кофе Хауз» банкротом. 10 лет назад под брендом, входящим в ГК «Шоколадница», работало более 220 кофеен, сейчас их число сократилось до 5. В группе компаний отметили, что дочерняя структура не имеет активов и не ведет никакой деятельности.

