Бывший СССР
12:29, 17 декабря 2025

В Раде назвали положительным результатом вывод войск из Донбасса

Нардеп Мазурашу: Вывод ВСУ из Донбасса положительный результат для Киева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса является положительным результатом для Киева. Об этом заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, передает Telegram-канал «Украина 24/7».

«Мирный план, предусматривающий выход ВСУ из неоккупированной части Донбасса, — это не капитуляция, а положительный результат», — заявил нардеп.

По его словам, в случае, если подразделения ВСУ не выйдут из Донбасса, ситуация для Украины может стать еще хуже.

Ранее заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что Киев обречен на капитуляцию в случае отказа от условий мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

