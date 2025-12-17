Реклама

08:36, 17 декабря 2025Бывший СССР

В Раде ответили на предсказание Залужного о гражданской войне на Украине

Дубинский ответил Залужному, что гражданская война на Украине уже идет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал высказывание посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами (ВСУ) страны Валерия Залужном о том, что послевоенная Украина может столкнуться с гражданской войной. Он ответил на слова Залужного в своем Telegram-канале.

Депутат Рады задался вопросом, не является ли гражданской войной 300 тысяч случаев самовольного оставления части (СЗЧ) и деятельность «карателей» в форме сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Дубинский также приложил видео принудительной мобилизации мужчины сотрудниками ТЦК, которого пытаются «отбить» прохожие.

Ранее Залужный заявил, что Украина после окончания боевых действий столкнется с резким падением доходов, отсутствием работы и перспектив, на фоне чего вернувшиеся с фронта люди с оружием будут уязвимы перед «соблазном легких денег». Поэтому, считает он, возникнут серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах.

