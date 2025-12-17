Реклама

11:30, 17 декабря 2025Россия

В Роспотребнадзоре ответили на сообщения об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье

Роспотребнадзор опроверг сообщения об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: StoryTime Studio / Shutterstock / Fotodom  

В Роспотребнадзоре Московской области назвали недействительной информацию об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье. Опровержение санитарной службы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как следует из сообщения, заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений. Большинство случаев — легкой и средней тяжести. Доля госпитализированных составляет 1,7 процента от всех заболевших.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что наиболее эффективным способом профилактики остается вакцинация. Согласно официальным данным, против гриппа привито более 62 процентов жителей Подмосковья. Кроме того, россиянам напомнили о необходимости мыть руки с мылом и промывать слизистую носа, при возвращении домой. Также в санитарной службе посоветовали регулярно проветривать помещения и носить маску в местах скопления людей, а при первых же симптомах инфекции обращаться к врачу.

Ранее врач Светлана Вахрушева рассказала, что в России «гонконгский» грипп чаще выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири.

В свою очередь, биолог Петр Чумаков в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что гонконгский грипп передается от птиц и периодически распространяется среди людей. Впервые пандемия этого вируса произошла в 1968 году, унеся жизни порядка четырех миллионов человек. При этом он подчеркнул, что сейчас инфекция уже не настолько опасна.

