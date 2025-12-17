Реклама

Силовые структуры
11:29, 17 декабря 2025Силовые структуры

В России начали снимать рилсы для молодых с одной важной целью

НАК: В РФ используют нейросети и рилсы для профилактики вербовки молодежи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Freepik

В России стали снимать шортсы и рилсы, а также использовать нейросети для профилактики вербовки молодежи для совершения террористических преступлений. Об этом рассказал официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) России Андрей Пржездомский на пресс-конференции в РИА Новости.

По его словам, нужно вести работу среди подростков ненавязчиво, без примитивных подходов, иначе молодежь отворачивается от пропаганды. Такие форматы подачи информации, как шортсы и рилсы, нравятся юным россиянам, поэтому их и надо использовать. Короткие ролики об опасности вовлечения в террористическую деятельность размещаются в мессенджерах.

Представитель НАК отметил, что украинские власти поставили на поток вербовку молодых россиян, для чего также используются соцсети и мессенджеры.

Ранее председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в стране с начала 2025 года предотвратили 273 теракта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
