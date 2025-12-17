В России посмертно наградили отказавшегося сдаться в плен бойца СВО

Боец СВО из Пермского края отказался сдаться в плен и не выжил

В Пермском крае посмертно наградили отказавшегося сдаться в плен бойца СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Осинского муниципального округа во «ВКонтакте».

Речь идет о Вадиме Бусыгине 2002 года рождения. В начале 2024 года он ушел на фронт, подписав контракт с Минобороны. В конце февраля того же года отряд Бусыгина подвергся массированному обстрелу. Боец отказался сдаться в плен, 9 марта 2024 года его не стало.

За боевые заслуги солдат был награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее стало известно о смерти 18-летнего бойца СВО из Башкирии. Он заключил контракт вскоре после достижения совершеннолетия. В зоне СВО боец проходил службу в должности старшего стрелка.