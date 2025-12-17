Реклама

05:31, 17 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о необходимости новых уровней защиты в школах

Лантратова: Нужно подумать над новой защитой образовательных учреждений
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала создать единый документ, регламентирующий организацию охраны во всех образовательных учреждениях, а также подумать над новыми уровнями защиты. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«Уже неоднократно поднимался вопрос усиления охраны в учебных заведениях и многое делается. Однако, как показала в том числе сегодняшняя трагедия, есть школы, где до сих пор не установлены металлодетекторы. Также есть школы, где они не настроены так, как следует. Понятно, что металлическая рамка не дает 100 процентную защиту от нападений, но это один из барьеров на пути преступника», — сказала Лантратова.

Она призвала подумать над тем, какие ещё уровни защиты можно выстроить, а также создать общий для всех образовательных учреждений документ, регламентирующий организацию охраны в них.

16 декабря девятиклассник в балаклаве вошел в здание школы в поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ Московской области). Некоторое время он ходил по коридорам и заглядывал в классы, разыскивая учительницу математики, над которой хотел совершить расправу.

Подросток напал на пытавшегося его остановить охранника, распылив ему в лицо перцовый баллончик и ударив ножом. Позже он ранил еще одного ученика и совершил расправу над четвероклассником.

По данным следствия, на допросе подросток сознался в инкриминируемом ему преступлении.

