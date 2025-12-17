Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:59, 17 декабря 2025Наука и техника

В России заявили о необходимости бронированных «Ахматов»

«Воевода вещает»: Бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» защитил бойцов от мин
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бронеавтомобили З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) «Ахмат», которые обеспечивают хорошую защиту бойцов в салоне при наезде на мины, необходимы в больших количествах. Об этом заявил Telegram-канал «Воевода вещает».

Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий поврежденный «Ахмат» после наезда на мину. На записи видно, что российская машина потеряла передние колеса. При этом целостность защищенной капсулы, в которой находятся места военнослужащих, не нарушена. Утверждается, что машина выполнила задачу и защитила бойцов.

«К вопросу о нужности (массовости) защищенных бронированных машин в армии», — добавили в сообщении.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

«Ахмат» построен на базе агрегатов серийных грузовиков КамАЗ семейства «Мустанг». Машина с колесной формулой 6х6 получила травмобезопасные кресла и V-образное днище, которые обеспечивают защиту от взрыва, эквивалентного шести килограммам тротила.

В феврале гендиректор предприятия «Ремдизель» Александр Захаров рассказал, что иностранные партнеры проявляли повышенный интерес к медицинскому бронеавтомобилю «Линза» в ходе международной выставки IDEX 2025.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Коломойский предрек отказ Зеленского от участия в выборах

    Мелони высказалась против войск Италии на Украине

    В России заявили о необходимости бронированных «Ахматов»

    На Украине захотели осудить прятавшуюся в Купянске семью с детьми

    Бывшая жена Паши Техника пыталась спасти рэпера

    Мерц сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине

    Фитнес-тренерша из России напилась перед вылетом и пропустила рейс домой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok