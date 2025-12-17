Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:58, 17 декабря 2025Экономика

В США начали готовиться к «финансовому похмелью» после праздников

New York post: В США ждут финансовые трудности после новогодних распродаж
Вячеслав Агапов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В США ждут финансовые трудности после новогодних распродаж. О подготовке к «финансовому похмелью» после праздников сообщает New York post.

Как показал опрос двух тысяч американцев, треть из них (35 процентов) планируют использовать кредитную карту для праздничных покупок. При этом лишь 17 процентов опрошенных заявили, что всегда полностью оплачивают счета по кредитным картам и не допускают начисления процентов, а значит, что многие граждане вступят в новый год с непогашенными займами. по данным Talker Research, 70 процентов пользователей кредитных карт не планируют погашать задолженность в 2026 году, а 18 процентов планируют выплачивать ее до следующего лета или позже.

«Проблема не только во времени, но и в стоимости. Проценты по кредитным картам, которые начисляются каждый месяц, со временем могут значительно увеличить стоимость покупок. Возможно, именно поэтому 47 процентов опрошенных признались, что в прошлом их заставали врасплох проценты и/или комиссии, которые увеличивали стоимость их праздничных покупок Именно эти дополнительные расходы, а не сам факт оплаты в рассрочку, приводят к нежелательным финансовым сюрпризам после окончания сезона и начала нового года», — пояснил руководитель отдела продуктов в Affirm Вишал Капур.

Материалы по теме:
Из офиса — на яхту к миллиардерам. Зачем зумеры отказываются от карьеры и идут работать няньками у богачей?
Из офиса — на яхту к миллиардерам.Зачем зумеры отказываются от карьеры и идут работать няньками у богачей?
6 декабря 2025
У россиян из-за долгов может сорваться отпуск за границей. Эксперт Т-Банка предупредил, кто может попасть в стоп-листы
У россиян из-за долгов может сорваться отпуск за границей.Эксперт Т-Банка предупредил, кто может попасть в стоп-листы
16 декабря 2025

Потребители хотели бы, чтобы праздничные покупки не приносили неожиданных сюрпризов в виде скрытых платежей. Если бы при каждой покупке в праздничный сезон четко указывалась ее общая стоимость, 44 процента заявили, что чувствовали бы себя уверенно, а 39 процентов испытывали бы облегчение. Для многих покупателей такая ясность дала бы ощущение контроля над своими расходами.

По итогам ноября объем выдачи кредитных карт в России  опустился ниже 130 миллиардов рублей, что стало минимумом с апреля 2022 года. По данным бюро кредитных историй «Объединенное кредитное бюро», за месяц падение составило пять процентов, а за три месяца — 25 процентов. Количество выданных кредитов рухнуло на 9 и 12 процентов соответственно, до 1,23 миллиона, хотя общие выдачи розничных кредитов, по данным Frank RG, в прошлом месяце снизились всего на три процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Путин назвал сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство

    Белоусов раскрыл число поступивших на службу в 2025 году контрактников

    Похудевший на 80 килограммов 52-летний артист «Кривого зеркала» сделал пластику

    Участвовавшие в конфликте на Украине иностранцы вернулись из России на родину

    Путин поставил перед Минобороны России четыре задачи

    Полина Лурье поделилась планами на бывшую квартиру Долиной

    В России заявили об играющих в русскую рулетку странах Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok