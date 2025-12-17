Экс-сотрудник администрации Буша Раф: Гарантии для Украины — ключевой момент

Предоставление Украине гарантий безопасности, подобных таковым у членов НАТО, является ключевым моментом мирного процесса. Об этом заявил бывший сотрудник администрации экс-президента США Джорджа Буша Питер Раф, передает Tagesspiegel.

«Гарантии безопасности — это ключевой момент. Гарантии, подобные тем, что сейчас обсуждаются в НАТО, могли бы убедить украинцев пойти на трудные и болезненные уступки», — отметил Раф.

По его словам, если бы Украине дали «сыворотку правды», она бы заявила о готовности отказаться от претензий на Донецк и Луганск. Раф добавил, что гарантии в духе пятой статьи Устава НАТО были бы либо «крупным американским блефом», либо обязательством США перед Украиной, на которое не был готов пойти даже бывший президент США Джо Байден.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представители США и Евросоюза договорились предоставить Украине схожие с пятой статьей НАТО гарантии безопасности по завершении российско-украинского конфликта.