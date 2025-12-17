Реклама

07:50, 17 декабря 2025Мир

В США застрелили профессора-ядерщика из престижного университета

Профессора ядерной физики MIT Нуно Лурейру застрелили в собственном доме в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Fred Greaves / Reuters

Профессор ядерной физики из престижного Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Лурейру погиб в результате нападения в собственном доме в городе Бруклайн. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

47-летний Лурейру был доставлен в местную больницу с огнестрельными ранениями, где он скончался.

22-летняя студентка, живущая недалеко от квартиры профессора, рассказала, что слышала три громких звука и испугалась, что это выстрелы. «Я никогда не слышала ничего настолько громкого», — призналась она.

Нуно Лурейру изучал возникновение мощных вспышек на Солнце и искал способ получить чистую и практически безграничную энергию с помощью термоядерного синтеза, чтобы противостоять изменению климата. За свой вклад он получил множество наград.

Ранее в американском штате Миннесота неизвестный в полицейской форме застрелил политика-демократа, члена палаты представителей штата Мелиссу Хортман и ее мужа.

