В США застрелили профессора-ядерщика из престижного университета

Профессора ядерной физики MIT Нуно Лурейру застрелили в собственном доме в США

Профессор ядерной физики из престижного Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Лурейру погиб в результате нападения в собственном доме в городе Бруклайн. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

47-летний Лурейру был доставлен в местную больницу с огнестрельными ранениями, где он скончался.

22-летняя студентка, живущая недалеко от квартиры профессора, рассказала, что слышала три громких звука и испугалась, что это выстрелы. «Я никогда не слышала ничего настолько громкого», — призналась она.

Нуно Лурейру изучал возникновение мощных вспышек на Солнце и искал способ получить чистую и практически безграничную энергию с помощью термоядерного синтеза, чтобы противостоять изменению климата. За свой вклад он получил множество наград.

