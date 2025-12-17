В Турции раскрыли причину раскола в ЕС

Айтадж: Угроза войны с Россией ведет к расколу ЕС по вопросу Украины

Европейский союз (ЕС) оказался расколот в вопросе урегулирования на Украине из-за страха перед войной с Россией и ее катастрофическими последствиями. Причину разногласий в ЕС раскрыл турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Февзи Айтадж в интервью РИА Новости.

«Несмотря на существование ЕС как единого политического образования, в вопросах, связанных с Россией и Украиной, говорить о консенсусе уже не приходится. Европейские государства все чаще отстаивают различающиеся, а подчас и противоположные позиции», — сказал он.

Айтадж отметил, что на глубинные противоречия в ЕС указывает и резкая критика президента США Дональда Трампа в адрес европейских лидеров.

Ранее о расколе между США и ЕС по вопросу Украины заявил российский сенатор Алексей Пушков. Он указал, что стремление Вашингтона к скорейшему прекращению военных действий резко контрастирует с позицией ЕС, который испытывает «нереалистичные ожидания от войны».