В Совфеде указали раскол США с ЕС по вопросу Украине

Сенатор Совфеда Пушков: Новая стратегия США подтверждает раскол с ЕС по Украине

Новая стратегия национальной безопасности США официально фиксирует принципиальные разногласия между администрацией американского лидера Дональда Трампа и Европейским союзом (ЕС) по поводу конфликта на Украине. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он указал, что стремление Вашингтона к скорейшему прекращению военных действий резко контрастирует с позицией ЕС, который испытывает «нереалистичные ожидания от войны». Сенатор подчеркнул, что об этом прямо говорится в документе. Кроме того, добавил Пушков, в доктрине Россия не названа ни угрозой, ни противником.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что корректировки, внесенные в Стратегию национальной безопасности США, во многом соответствуют видению Москвы.