Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:42, 17 декабря 2025Мир

В Германии канцлера Мерца назвали сумасшедшим из-за мыслей о конфликте с Россией

Вайдель: Мерц сошел с ума, он хочет вступить в вооруженный конфликт с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных боевых действиях сил стран Запада против российской армии на Украине говорят о том, что он сошел с ума. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

«Фридрих Мерц совсем сошел с ума. Он уже видит бундесвер на Украине участвующим в боевых действиях против России. Его безответственная болтовня подрывает мирные переговоры и делает Германию стороной войны. Пора образумиться», — написала политик.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представители США и Евросоюза договорились предоставить Украине схожие с пятой статьей НАТО гарантии безопасности по завершении российско-украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» высказалась о деле Долиной

    Россиянам рассказали об опасности сильных землетрясений в Крыму

    Россиянам назвали способы похорошеть перед Новым годом

    Найдено предсказание Жириновского «Трамп берет Венесуэлу, мы — Украину»

    Орбан заявил о снятии связанного с Россией вопроса с повестки саммита ЕС

    Небо окрасилось в необычный цвет и напугало британцев

    Депутаты Европарламента испугались США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok