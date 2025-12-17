Реклама

Экономика
13:41, 17 декабря 2025Экономика

Вероятность выселения Долиной из квартиры после решения суда оценили

Юрист Ремесло: Выселение Долиной — наиболее вероятный исход дела
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Seleznev Pavel / News.ru / Globallookpress.com

Выселение певицы Ларисы Долиной из занимаемой квартиры является наиболее вероятным исходом ранее принятого судом решения по спору с Полиной Лурье. Об этом со ссылкой на комментарий юриста Ильи Ремесло сообщил Telegram-канал «Специально для RT».

Специалист напомнил, что недвижимость пока остается в собственности покупательницы Полины Лурье. Суд первой инстанции будет рассматривать иск о принудительном выселении Долиной из квартиры.

Ремесло уточнил, что та может взыскать с артистки компенсацию за убытки, в частности, траты на аренду другого жилья на время суда, а также расходы на адвокатов. «Также возможно, что стороны заключат на своих условиях мировое соглашение, которое прекратит этот резонансный судебный процесс», — не исключает юрист.

Верховный суд России принял решение по делу Долиной накануне. В соответствии с ним, собственницей жилья остается Лурье. Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.

По мнению риелтора Олега Бендрикова, решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной положительно повлияет на рынок вторичной недвижимости и снимет напряжение с покупателей.

