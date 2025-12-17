Вероятность выселения Долиной из квартиры после решения суда оценили

Юрист Ремесло: Выселение Долиной — наиболее вероятный исход дела

Выселение певицы Ларисы Долиной из занимаемой квартиры является наиболее вероятным исходом ранее принятого судом решения по спору с Полиной Лурье. Об этом со ссылкой на комментарий юриста Ильи Ремесло сообщил Telegram-канал «Специально для RT».

Специалист напомнил, что недвижимость пока остается в собственности покупательницы Полины Лурье. Суд первой инстанции будет рассматривать иск о принудительном выселении Долиной из квартиры.

Ремесло уточнил, что та может взыскать с артистки компенсацию за убытки, в частности, траты на аренду другого жилья на время суда, а также расходы на адвокатов. «Также возможно, что стороны заключат на своих условиях мировое соглашение, которое прекратит этот резонансный судебный процесс», — не исключает юрист.

Верховный суд России принял решение по делу Долиной накануне. В соответствии с ним, собственницей жилья остается Лурье. Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.

По мнению риелтора Олега Бендрикова, решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной положительно повлияет на рынок вторичной недвижимости и снимет напряжение с покупателей.