Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:49, 17 декабря 2025Мир

Во Франции признали присутствие военных на Украине

Экс-офицер ВС Франции Моро подтвердил присутствие военных на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Французские военные специалисты находятся на Украине с целью обучения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил военный эксперт, бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции Ксавье Моро.

По его словам, французские военные присутствуют на территории Украины хотя бы потому, что Париж поставил Киеву оружие, для применения которого необходимо обучение.

«В частности, самоходную артиллерийскую установку Caesar, но особенно системы противовоздушной обороны, которые достаточно технологичны. Так что в этом случае нужно обучать личный состав», — признал Моро. Несмотря на это, по мнению экс-офицера, французское военное присутствие в стране «не очень значительное», а самих французов «немного».

Ранее Великобритания признала тайную отправку своих военных на Украину. Военное ведомство выпустило некролог, посвященный смерти на Украине 28-летнего младшего капрала Джорджа Хули.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обвинил Венесуэлу в краже американской земли и нефти

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Депутат уличил главу МИД Финляндии во лжи о России

    Скромный мужчина изменил жене с 520 разными женщинами

    Обнаружен неожиданный способ повысить эффективность лечения рака

    Девушка пришла в ужас из-за ночного увлечения взрослого брата

    Россиянам рассказали о самом коротком дне 2025 года

    Во Франции признали присутствие военных на Украине

    Мерц раскрыл детали переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok