Некоторым водителям запретили садиться за руль «механики»

ВС РФ: Водителям без большого пальца запрещено управлять автомобилем на механике

Верховный Суд России признал законным отказ в выдаче водительских прав владельцу автомобиля с механической коробкой передач из-за отсутствия у него большого пальца на правой руке. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Житель Красноярского края требовал в Суде признать незаконным подпункт «а» пункта 14 перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством, которое вступило в силу в сентябре текущего года. В документе сказано, что гражданин, не имеющий двух фаланг большого пальца на руке, вправе управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач.

Мужчина отмечал, что данная норма не учитывает реальную возможность управления машиной конкретным лицом.

Однако Суд отказал в удовлетворении требований заявителя, отметив, что данные правила имеют большую юридическую силу и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

