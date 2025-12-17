Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:05, 17 декабря 2025Силовые структуры

Некоторым водителям запретили садиться за руль «механики»

ВС РФ: Водителям без большого пальца запрещено управлять автомобилем на механике
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Верховный Суд России признал законным отказ в выдаче водительских прав владельцу автомобиля с механической коробкой передач из-за отсутствия у него большого пальца на правой руке. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Житель Красноярского края требовал в Суде признать незаконным подпункт «а» пункта 14 перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством, которое вступило в силу в сентябре текущего года. В документе сказано, что гражданин, не имеющий двух фаланг большого пальца на руке, вправе управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач.

Мужчина отмечал, что данная норма не учитывает реальную возможность управления машиной конкретным лицом.

Однако Суд отказал в удовлетворении требований заявителя, отметив, что данные правила имеют большую юридическую силу и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

Ранее Государственная Дума увеличила штрафы за перевозку детей без автокресел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас с Долиной разные вкусы». Полина Лурье впервые высказалась о скандальном деле Долиной. Что она говорит о победе и квартире?

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    В российском регионе перевернулась машина скорой помощи

    Сафонов отразил четыре пенальти и принес титул ПСЖ

    Генсек ООН призвал две страны к сдержанности

    Некоторым водителям запретили садиться за руль «механики»

    Лондону предрекли уничтожение за восемь минут из-за неудержимой российской ракеты

    Еще одна российская спортсменка получила нейтральный статус для участия в турнирах

    Раскрыты сроки переговоров России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok