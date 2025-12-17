Реклама

10:31, 17 декабря 2025Забота о себе

Врач рассказала об одном внешнем симптоме проблем со здоровьем

Врач Кэннон: Желтый налет на языке может появиться из-за молочницы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom  

Врач общей практики Эли Кэннон предупредила, что необъяснимое изменение цвета языка является симптомом проблем со здоровьем. Неочевидные причины этого состояния она назвала Daily Mail.

Кэннон рассказала, что чаще всего желтый налет на языке может появиться из-за молочницы — инфекции, вызванной чрезмерным ростом грибков, постоянно присутствующих на слизистых оболочках. Врач уточнила, что молочнице часто подвержены люди, которые ночью дышат ртом из-за насморка или привычки спать на спине. Такое дыхание провоцирует сухость во рту, а в такой среде бактерии и грибки быстрее размножаются.

Кроме того, Кэннон указала, что в редких случаях изменение цвета языка может указывать на рак. Как правило, в этом случае на языке появляется красное, белое или желтое пятно.

Ранее психолог Элизабет Бродбент и профессор Уэйн Джианг предупредили, что ходьба с телефоном в руках представляет опасность как для физического, так и для ментального здоровья. По их словам, в первую очередь это негативно влияет на осанку и работу мышц.

