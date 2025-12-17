Развожаев сообщил, что над Севастополем сбиты три воздушные цели

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО», — написал он.

По словам градоначальника, три воздушные цели были сбиты над акваторией в районе поселка Кача. По предварительным данным, гражданские объекты в городе не повреждены.

Развожаев обратился к гражданам и попросил их сохранять спокойствие, а также соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах.

О воздушной тревоге в городе Развожаев сообщал вечером 17 декабря. Telegram-канал, освещающий обстановку на Крымском мосту, на данный момент не информировал о затруднениях в проезде.