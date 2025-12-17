Вучич обратился к спецслужбам России по поводу смерти представителя сербской госкомпании

Вучич обратился к РФ по поводу смерти представителя сербской госкомпании Куртича

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны обратились к спецслужбам России по поводу смерти представителя сербской оборонной госкомпании «Югоимпорт-СДПР» Радомира Куртича. Его слова приводит Радио и телевидение Сербии (РТС).

По данным сербских СМИ, Куртич скончался на улице в Москве 17 ноября.

«Мы ожидаем ответа от российских спецслужб. (...) Я надеюсь, что мы получим его в ближайшее время. Речь идет о нашем гражданине, образцовом гражданине и человеке, который много лет проработал в хорошей сербской компании», — отметил президент Сербии.

Вучич подчеркнул, что все еще не располагает достаточной информацией для того, чтобы высказывать предположения об обстоятельствах смерти Куртича, и призвал дождаться обнародования новых деталей. По его словам, сербская сторона еще не получила из России результаты судебно-медицинской экспертизы.

Ранее Вучич заявил, что в случае конфликта между Европой и Россией Сербия останется на своей собственной стороне. По его словам, сейчас мир находится на пороге большого конфликта, и цель сербских властей — сохранить мир и развивать экономику своей страны.