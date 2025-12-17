Реклама

14:02, 17 декабря 2025

Выживший на горе Ослянка россиянин описал свой опыт фразой «нас уже похоронили»

Выживший на Ослянке турист Кореневский рассказал, что группа сбилась с пути
Алина Черненко

Фото: Евгений Ткачёв / Фотобанк Лори

Россиянин Антон Кореневский, выживший на горе Ослянка в Пермском крае, описал свой опыт фразой «нас уже похоронили». О произошедшем он рассказал изданию «КП-Екатеринбург».

По словам мужчины, группа опытных туристов из Свердловской области сбилась с пути. Никто из мужчин не ожидал, что они столкнутся с такими проблемами, признался Кореневский. «Мы 11 раз были на перевале Дятлова. На гору Ослянка до этого уже дважды поднимались, для нас это был легкий маршрут», — пояснил он.

Россиянин рассказал, что 13 декабря группа должна была подняться на гору и к вечеру вернуться на базу «Ослянка House». С собой у них был небольшой запас воды и еды. Палатки туристы не брали, ехали налегке. Спутниковый телефон они забыли впервые за несколько лет путешествий по горам.

На вершине Ослянки группа пересеклась с шестью туристами из Перми, которых впоследствии тоже объявили пропавшими. При спуске с горы мужчины на снегоходах последовали за новыми знакомыми, решив, что они были с той же базы, но оказалось, что пермяки остановились в небольшом гостевом доме в заброшенной деревне Большая Ослянка. Мобильной связи там не было.

Группа решила переночевать там, так как возвращаться на свою базу через гору было неудобно из-за темноты. А с вечера 14 декабря до 15 декабря туристы преодолевали тяжелый обратный путь в компании новых знакомых из Перми. «Мы не мерзли, потому что все время работали, есть не хотелось совсем, хотя у кого-то из ребят даже остались запасы тушенки. Все время хотелось пить. Чтобы утолить жажду, ели снег», — поделился Кореневский.

К вечеру 15 декабря обе группы добрались до гостевого дома «Ослянка House». Там их встретили добровольцы, спасатели, волонтеры, врачи и родственники.

«Думали, что на нас медведь напал. Я первым делом семье отзвонился. Они очень за меня перепугались. Честно говоря, даже у нас самих был страх, что не выберемся, но надеялись, что нас все равно будут искать», — признался собеседник издания.

Ранее сообщалось, что все туристы, найденные в районе горы Ослянка в Пермском крае, отказались от госпитализации. Медицинские работники осмотрели их на месте.

