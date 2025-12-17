Япония собралась ввести новый налог на электромобили

Япония может ввести налог на электрокары в зависимости от их веса

Правительство Японии активно обсуждает введение нового налога на электрокары, который будет напрямую зависеть от массы автомобиля. Об этом пишет портал ITHome. Предполагается, что к 2028 году он дополнит уже существующие сборы.

Инициатива, предложенная Министерством финансов Японии, стала реакцией на растущее недовольство среди владельцев бензиновых автомобилей. Их возмущает отсутствие топливного налога у владельцев электромобилей. В качестве дополнительного аргумента приводится факт, что тяжелые электромобили с большими батареями быстрее изнашивают дорожное покрытие.

В ведомстве утверждают, что новый налог поможет привлечь средства для финансирования ремонта дорог. Согласно проекту, годовые ставки будут дифференцированы.

Для легковых электрокаров сумма сбора составит 3 600 иен (около 1,8 тысяч рублей), для автомобилей легче 2 тонн — 6,5 тысячи иен (около 3,3 тысячи рублей), для транспортных средств массой от 2 до 2,5 тонны — 20 тысяч иен (около 10,2 тысячи рублей), для машин тяжелее 2,5 тонны — 24 тысячи иен (около 12,3 тысяч рублей).

Планируется, что изменения включат в программу налоговой реформы на 2026 финансовый год. Однако автомобильная отрасль, независимые эксперты и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии выступают против инициативы, опасаясь замедления популярности электрокаров.

В настоящее время для электромобилей в стране предусмотрены значительные льготы. Освобождение от налога на экологические показатели продлено до 31 марта 2026 года. Снижены автомобильный сбор и налог на приобретение легковых автомобилей в рамках «зеленых» инициатив. Для новых электромобилей налоговая ставка в следующем году будет уменьшена на 75 процентов, и эта мера также сохранится до весны 2026 года. Кроме того, работает система экологических налоговых льгот, которая отменяет налог на массу автомобиля для электрокаров при первом и втором техническом осмотре. Этот режим действует до 30 апреля 2026 года.

