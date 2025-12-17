Реклама

Экономика
00:28, 17 декабря 2025

Юрист оценил шансы принудительного выселения Долиной из квартиры

Юрист Ремесло назвал выселение Долиной самым вероятным исходом дела
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Выселение российской певицы Ларисы Долиной после скандала с квартирой является наиболее вероятным исходом этой истории. Так в беседе с RT высказался юрист Илья Ремесло на фоне решения суда, которое было оглашено 16 декабря.

По его словам, квартира пока останется в собственности покупательницы Полины Лурье. Суд первой инстанции рассмоторит иск о принудительном выселении Долиной из квартиры, уточняет Ремесло.

Помимо прочего, Лурье может впоследствии взыскать с Долиной понесенные убытки. Например, на аренду другой квартиры, пока шло судебное разбирательство. Стороны могут заключить на своих условиях мировое соглашение, которое завершит этот нашумевший процесс, считает юрист.

Верховный суд России рассмотрел дело Долиной во вторник, 16 декабря.
Согласно нему, право собственности на квартиру остается за купившей ее матерью-одиночкой Лурьев. Певицу могут совсем скоро выселить из жилья.

Артистке разрешили проживать в квартире до решения суда второй инстанции — туда на новое рассмотрение отправили иск покупательницы о выселении семьи певицы. Сама Долина на заседание суда не пришла, ее интересы представляла адвокат.

История началась с того, что Долина выставила на продажу квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Вырученные от сделки средства она отдала мошенникам. Затем певица вернула недвижимость через суд, а Лурье лишилась жилья и денег. Дело вызвало широкий резонанс в российском обществе: многие соотечественники начали негодовать по поводу судебного решения, встав на сторону покупательницы.

