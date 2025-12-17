Реклама

11:30, 17 декабря 2025Силовые структуры

Заказавшая чай на маркетплейсе россиянка попала под статью

В Новосибирской области изъяли чай с иностранного маркетплейса
Артем Соколов

Фото: stu.customs.gov.ru

В Новосибирской области изъяли чай с иностранного маркетплейса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

В отношении покупательницы возбуждено дело по статье 16.3 («Несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров») КоАП РФ.

По данным ведомства, жительница Красноярска на одном из иностранных маркетплейсов заказала «Чай из лепестков лотоса». В ходе таможенного контроля экспресс-грузов обнаружили в одной из посылок упаковку этого чая весом 109 граммов.

Проведенная экспертиза установила в составе голубой лотос, который внесен в перечень растений с содержанием наркотических или психотропных веществ. Его ввоз и реализация на территории России запрещены. Товар изъят.

Ранее сообщалось, что в России нашлась крупная сумма денег среди носков, кофе и печенья в посылке из Германии.

