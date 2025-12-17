Заказавшая чай на маркетплейсе россиянка попала под статью

В Новосибирской области изъяли чай с иностранного маркетплейса

В Новосибирской области изъяли чай с иностранного маркетплейса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

В отношении покупательницы возбуждено дело по статье 16.3 («Несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров») КоАП РФ.

По данным ведомства, жительница Красноярска на одном из иностранных маркетплейсов заказала «Чай из лепестков лотоса». В ходе таможенного контроля экспресс-грузов обнаружили в одной из посылок упаковку этого чая весом 109 граммов.

Проведенная экспертиза установила в составе голубой лотос, который внесен в перечень растений с содержанием наркотических или психотропных веществ. Его ввоз и реализация на территории России запрещены. Товар изъят.

