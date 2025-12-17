Запасы икры в России оценили словами «хватит и на Масленицу»

Рыбный союз: Производство красной икры в России составит 13,5 тысячи тонн

В 2025 году производство красной икры в России составит 13,5 тысячи тонн, этого с избытком хватит и на Масленицу. Такими словами оценил запасы председатель Рыбного союза Александр Панин, его цитирует РИА Новости.

Эксперт отметил, что цены на деликатес в сравнении с прошлым годом снизились, при этом аналогично сократилось и потребление, поэтому имеющихся запасов продукта хватит надолго.

«Продажи хорошие, продажи динамичные, но тем не менее на Масленицу икры хватит точно и с избытком», — пояснил он.

По данным ЮMoney и «Чек Индекса», с 1 по 10 декабря в России на 7 процентов упала средняя цена красной икры. 100 граммов этого деликатеса подешевели до 913 рублей, а число покупок выросло на 14 процентов. Кроме того, на 15 процентов понизилась средняя стоимость мандаринов. Килограмм этих фруктов подешевел до 184 рублей. Что касается количества покупок, то оно увеличилось на 12 процентов.