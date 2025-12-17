Зарубежная авиакомпания заставила стюардесс чувствовать себя мужчинами в новой униформе

Зарубежная авиакомпания обновила униформу для стюардесс и заставила женщин чувствовать себя мужчинами. Об этом сообщило издание PYOK.

Бортпроводницы British Airways раскритиковали новую форму за чрезмерную схожесть с мужским костюмом. Девушек заставили носить вместо пышных платков шарфы твилли, которые крепятся двумя булавками на шее. Сотрудницы авиаперевозчика отметили, что из-за строгих правил ношения аксессуар выглядит как мужской галстук.

Также стюардессы пожаловались на просвечивающие блузки. Британский перевозчик услышал их жалобы и предложил им плотные полосатые рубашки, которые очень похожи на мужские. Помимо внедрения «мужской» формы, British Airways запретила экипажам бортов пить кофе, а воду разрешила употреблять только «незаметно».

