Путешествия
13:20, 17 декабря 2025Путешествия

Зарубежная авиакомпания заставила стюардесс чувствовать себя мужчинами в новой униформе

Стюардессы British Airways раскритиковали похожую на мужской костюм униформу
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: British Airways

Зарубежная авиакомпания обновила униформу для стюардесс и заставила женщин чувствовать себя мужчинами. Об этом сообщило издание PYOK.

Бортпроводницы British Airways раскритиковали новую форму за чрезмерную схожесть с мужским костюмом. Девушек заставили носить вместо пышных платков шарфы твилли, которые крепятся двумя булавками на шее. Сотрудницы авиаперевозчика отметили, что из-за строгих правил ношения аксессуар выглядит как мужской галстук.

Также стюардессы пожаловались на просвечивающие блузки. Британский перевозчик услышал их жалобы и предложил им плотные полосатые рубашки, которые очень похожи на мужские. Помимо внедрения «мужской» формы, British Airways запретила экипажам бортов пить кофе, а воду разрешила употреблять только «незаметно».

Ранее новую форму российских стюардесс сравнили с робами разнорабочих. Пользователи сети посчитали, что униформа выглядит мрачно.

