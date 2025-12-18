Реклама

Из жизни
03:01, 18 декабря 2025

34-летняя женщина расправилась с юным любовником-юмористом

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Adriano Machado / Reuters

В Бразилии женщина расправилась с юным любовником во время ссоры в автомобиле. Об этом сообщает Need To Know.

За решеткой оказалась 34-летняя жительница штата Рорайма, имя которой не сообщается. Рано утром она и ее 18-летний бойфренд Луиди Габриэль Соуза ду Вале возвращались с вечеринки. В машине между ними возник конфликт, переросший в драку. В итоге бразильянка ударила юношу ножом в грудь.

На ферме, где жила пара, Вале оказали первую помощь, однако прибывшие на место парамедики спасти его не смогли. Женщина заявила, что использовала нож, защищаясь от него. Вале был известным юмористом в штате. Он снимал комедийные ролики о своей жизни в суровых сельских условиях. На его страницы в социальных сетях было подписано около 200 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что мужу финалистки конкурса «Мисс Швейцария — 2007» предъявили официальные обвинения в расправе над ней. По версии следствия, мужчина расчленил супругу и перемолол в блендере.

