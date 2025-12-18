Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:31, 18 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на позицию США по конфискации замороженных активов

Депутат Журова: США против конфискации активов РФ, так как это плохой прецедент
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

В США выступают против конфискации российских активов, так как понимают, что это плохой прецедент, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. На позицию Америки по данному вопросу она отреагировала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее британская газета The Times сообщила о том, что США не поддерживают планы Евросоюза по конфискации российских активов. По данным издания, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке предупреждают, что после европейцам нужно будет «вернуть деньги».

«В США понимают прекрасно, что судебные процессы неизбежны и это прецедент плохой. Они же понимают, что доверие к институтам финансовым будет совсем другое, особенно сейчас. 200 лет назад все-таки были другие ситуации, теперь же весь мир, и Европа в том числе, претендует на цивилизованное отношение, в том числе финансовые институты. Их же не надо так разрушать. Поэтому понятно, что с юридической точки зрения все равно мы выиграем все процессы в случае чего», — высказалась депутат.

Ранее стало известно, что попытки Евросоюза склонить Бельгию одобрить план экспроприации российских замороженных активов потерпели неудачу, поскольку страна продолжает выступать категорически против такого шага.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Участнику СВО пригрозили подкинуть наркотики и потребовали полмиллиона рублей

    В России предрекли падение цен на один вид жилья

    Героям статьи «Ленты.ру» оставили проданную мошенниками квартиру

    Россиян предупредили о рисках самостоятельного устранения засоров

    МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

    Зеленский заявил о своих планах на активы России

    Польские военные опозорились в Пентагоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok