В России отреагировали на позицию США по конфискации замороженных активов

Депутат Журова: США против конфискации активов РФ, так как это плохой прецедент

В США выступают против конфискации российских активов, так как понимают, что это плохой прецедент, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. На позицию Америки по данному вопросу она отреагировала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее британская газета The Times сообщила о том, что США не поддерживают планы Евросоюза по конфискации российских активов. По данным издания, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке предупреждают, что после европейцам нужно будет «вернуть деньги».

«В США понимают прекрасно, что судебные процессы неизбежны и это прецедент плохой. Они же понимают, что доверие к институтам финансовым будет совсем другое, особенно сейчас. 200 лет назад все-таки были другие ситуации, теперь же весь мир, и Европа в том числе, претендует на цивилизованное отношение, в том числе финансовые институты. Их же не надо так разрушать. Поэтому понятно, что с юридической точки зрения все равно мы выиграем все процессы в случае чего», — высказалась депутат.

Ранее стало известно, что попытки Евросоюза склонить Бельгию одобрить план экспроприации российских замороженных активов потерпели неудачу, поскольку страна продолжает выступать категорически против такого шага.

