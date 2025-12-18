Реклама

Армия России нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Армия России нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны о ходе боевых действий.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетным и артиллерийским вооружением, пояснили в военном ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки были поражены цеха сборки украинских беспилотников и пункты временной дислокации живой силы и военной техники ВСУ.

Также Минобороны рассказало о ходе боев в Димитрове (украинское название – Мирнограде). Согласно имеющимся данным, в городе продолжается операция по окружению украинского гарнизона.

