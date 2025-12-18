Барщевский ответил на версии о своей громкой отставке из-за дела Долиной

Барщевский опроверг связь отставки с поста полпреда правительства в КС с Долиной

Отставка Михаила Барщевского с поста в Конституционном суде (КС) не связана со скандалом вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной — об этом сам юрист заявил в разговоре с «Лентой.ру». Он объяснил, что уходит из-за закона о госслужбе.

«Мне исполняется 27 декабря 70 лет. Надо просто посмотреть закон о госслужбе и увидеть, что предельный возраст там 70 лет. При чем тут Долина? Давайте еще скажем, что моя отставка связана с попыткой ЕС изъять российские активы», — сказал Барщевский.

Ранее стало известно, что Михаил Барщевский покидает пост полномочного представителя правительства в Конституционном суде. Об этом он заявил на открытом заседании КС.

Политолог Георгий Бовт допустил, что отставка может быть связана с делом Долиной. Он объяснил, что адвокат артистки Мария Пухова — сотрудница адвокатской коллегии «Барщевский и партнеры», которую основал именно Михаил Барщевский.