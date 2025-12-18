Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:14, 18 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Барщевский ответил на версии о своей громкой отставке из-за дела Долиной

Барщевский опроверг связь отставки с поста полпреда правительства в КС с Долиной
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Отставка Михаила Барщевского с поста в Конституционном суде (КС) не связана со скандалом вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной — об этом сам юрист заявил в разговоре с «Лентой.ру». Он объяснил, что уходит из-за закона о госслужбе.

«Мне исполняется 27 декабря 70 лет. Надо просто посмотреть закон о госслужбе и увидеть, что предельный возраст там 70 лет. При чем тут Долина? Давайте еще скажем, что моя отставка связана с попыткой ЕС изъять российские активы», — сказал Барщевский.

Материалы по теме:
«У нас с Долиной разные вкусы». Полина Лурье впервые высказалась о скандальном деле Долиной. Что она говорит о победе и квартире?
«У нас с Долиной разные вкусы». Полина Лурье впервые высказалась о скандальном деле Долиной. Что она говорит о победе и квартире?
17 декабря 2025
Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу
Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу
Сегодня

Ранее стало известно, что Михаил Барщевский покидает пост полномочного представителя правительства в Конституционном суде. Об этом он заявил на открытом заседании КС.

Политолог Георгий Бовт допустил, что отставка может быть связана с делом Долиной. Он объяснил, что адвокат артистки Мария Пухова — сотрудница адвокатской коллегии «Барщевский и партнеры», которую основал именно Михаил Барщевский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Барщевский ответил на версии о своей громкой отставке из-за дела Долиной

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Назван простой способ улучшить работу мозга в пожилом возрасте

    Треть рухнувших продаж УАЗа пришлись на «буханку»

    Редкое явление заметили в российском регионе

    На Макрона и Туска «напали» микрофоны на саммите по Украине в Брюсселе

    Водители в российском городе перечислили «допустимые» нарушения правил

    Макрон пообещал единую политику по финансированию Украины за счет российских активов

    Россиян научили хранить машину зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok