Бельгия поставила ЕС условие по российским активам

EUObserver: Бельгия хочет получить от ЕС неограниченные гарантии по активам РФ

Бельгия хочет получить от других стран — участниц Европейского союза (ЕС) неограниченные финансовые гарантии в случае, если объединению удастся договориться об экспроприации российских замороженных активов. Об этом сообщает портал EUObserver.

Отмечается, что Бельгия настаивает на этом условии, поскольку не хочет в одиночку понести потенциальные убытки. Также страна заявила о необходимости того, чтобы страны, не входящие в Евросоюз, но хранящие у себя российские активы, распорядились с ними так же, как и объединение, если ему удастся прийти к конкретному решению по этому вопросу. Речь идет о США, Великобритании, Канаде, Японии, Норвегии и Швейцарии.

По данным портала, бельгийские парламентарии намерены призвать премьер-министра королевства Барта Де Вевера блокировать попытки ЕС изъять российские активы.

Кроме того, неназванные европейские дипломаты указали, что принятие решения касательно финансирования Украины «может быть отложено до начала 2026 года из-за имеющихся противоречий внутри сообщества».

Ранее журнал Politico сообщил, что де Вевер в ходе предстоящего саммита лидеров ЕС будет настаивать на том, чтобы Европейская комиссия (ЕК) рассмотрела вариант совместного долга для последующего финансирования Украины.

