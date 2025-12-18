Реклама

04:15, 18 декабря 2025

Бритни Спирс показала обнаженную грудь посетителям роскошного курорта

Певица Бритни Спирс оконфузилась из-за платья при посетителях курорта в Мексике
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: Daily Mail

Американская певица Бритни Спирс случайно оконфузилась на публике из-за платья. Соответствующие снимки показал портал Daily Mail.

Папарацци запечатлели 44-летнюю поп-исполнительницу во время отдыха на роскошном курорте Las Ventanas al Paraiso в Мексике. Она предстала перед камерами у бара, держа в руках бокал с мартини. На ней было надето зеленое платье, оформленное цветочным принтом и глубоким декольте.

По словам очевидца, артистка выглядела очень расслабленной. В один момент она даже не заметила, как вырез на платье полностью обнажил ее грудь перед посетителями курорта.

Ранее сообщалось, что бывший муж Бритни Спирс, фитнес-тренер и манекенщик Сэм Асгари в откровенном виде снялся для женского эротического журнала Playgirl.

