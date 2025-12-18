Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:22, 18 декабря 2025Экономика

Треть рухнувших продаж УАЗа пришлись на «буханку»

«Автостат»: Продажи автомобилей УАЗ в январе-ноябре рухнули на 38 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам первых 11 месяцев 2025 года продажи новых автомобилей УАЗ составили 17,6 тысячи единиц, что на 38 процентов меньше, чем в прошлом году. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании ППК сообщает «Автостат».

Отдельно в ноябре продажи производителя рухнули на 23 процента по отношению к октябрю и на 46 процентов в годовом выражении. Более трети всех продаж (36 процентов, 520 штук) обеспечило семейство коммерческих автомобилей СГР, более известных как «буханка».

Немногим меньше продажи флагманского внедорожника «Патриот» (508 единиц). Далее идут легкий грузовик «Профи» (219), «Пикап» (197) и «Хантер» 15).

Летом 2024 года вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр призвал остановить производство «буханки», потому что автомобиль критически устарел, непригоден к передвижению по дорогам общего пользования и не отвечает современным нормам безопасности, а кроме того, слишком дорогой.

На это представитель УАЗа указал, что адекватной замены разработанному более 60 лет назад автомобилю в России все равно нет, а спрос на него не снижается, несмотря на рост цен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Барщевский ответил на версии о своей громкой отставке из-за дела Долиной

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам раскрыли способ вернуть деньги за неудачную стрижку

    Назван простой способ улучшить работу мозга в пожилом возрасте

    Треть рухнувших продаж УАЗа пришлись на «буханку»

    Редкое явление заметили в российском регионе

    На Макрона и Туска «напали» микрофоны на саммите по Украине в Брюсселе

    Водители в российском городе перечислили «допустимые» нарушения правил

    Макрон пообещал единую политику по финансированию Украины за счет российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok