Треть рухнувших продаж УАЗа пришлись на «буханку»

«Автостат»: Продажи автомобилей УАЗ в январе-ноябре рухнули на 38 процентов

По итогам первых 11 месяцев 2025 года продажи новых автомобилей УАЗ составили 17,6 тысячи единиц, что на 38 процентов меньше, чем в прошлом году. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании ППК сообщает «Автостат».

Отдельно в ноябре продажи производителя рухнули на 23 процента по отношению к октябрю и на 46 процентов в годовом выражении. Более трети всех продаж (36 процентов, 520 штук) обеспечило семейство коммерческих автомобилей СГР, более известных как «буханка».

Немногим меньше продажи флагманского внедорожника «Патриот» (508 единиц). Далее идут легкий грузовик «Профи» (219), «Пикап» (197) и «Хантер» 15).

Летом 2024 года вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр призвал остановить производство «буханки», потому что автомобиль критически устарел, непригоден к передвижению по дорогам общего пользования и не отвечает современным нормам безопасности, а кроме того, слишком дорогой.

На это представитель УАЗа указал, что адекватной замены разработанному более 60 лет назад автомобилю в России все равно нет, а спрос на него не снижается, несмотря на рост цен.