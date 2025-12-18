Реклама

Из жизни
04:01, 18 декабря 2025Из жизни

Мужчина расправился с матерью после диалогов с искусственным интеллектом

В США мужчина убил мать после диалогов с чат-ботом с искусственным интеллектом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @eriktheviking1987

В США чат-бот с искусственным интеллектом впервые обвинили в доведении человека до убийства. Об этом сообщает People.

В августе 2025 года 56-летний Стейн-Эрик Сельберг расправился с матерью, 83-летней Сюзанной Адамс. После этого Сельберг лишил жизни и себя. Оба преступления он совершил, следуя деструктивным установкам, полученным от чат-бота ChatGPT. Американец, имевший более 100 тысяч подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), регулярно публиковал диалоги с чат-ботом. ChatGPT убеждал мужчину, что на него возложена божественная миссия, а также находил подтверждения идеям заговора против него.

В иске, поданном от имени First County Bank, который распоряжается наследством Адамс, утверждается, что «искусственная реальность, построенная ChatGPT для Стейн-Эрика, превратила его мать из защитницы во врага, представляющего экзистенциальную угрозу для его жизни». Чат-бот подтверждал параноидальные идеи, что Адамс шпионит за сыном и пытается отравить его через вентиляцию автомобиля. Он также называл сотрудников служб доставки и полицейских вражескими агентами. Истцы полагают, что компания-разработчик сознательно предоставила людям опасный и дефективный продукт.

В числе ответчиков First County Bank назвал компанию OpenAI, разработавшую ChatGPT, лично Сэма Альтмана, который ее возглавляет, а также корпорацию Microsoft и неназванных инвесторов и сотрудников. Представители OpenAI заявили, что будут изучать материалы дела и продолжать совершенствовать систему для распознавания признаков психического неблагополучия.

Ранее в США женщина попала под суд после попытки избавиться от мужа при помощи искусственного интеллекта. Согласно материалам следствия, 43-летняя Шерил Харрис Гейтс посоветовалась с чат-ботом ChatGPT о способах отравить человека.

