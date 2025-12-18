Российским угольщикам предложили готовиться к падению добычи

МЭА спрогнозировало падение добычи угля в РФ к 2030 году из-за слабого экспорта

Добыча угля в России в этом году вырастет, а далее начнется медленное падение, так что к 2030 году она достигнет 422 миллионов тонн, то есть будет на один процент ниже, чем в текущем. Об этом со ссылкой на ежегодный доклад Международного энергетического агентства (МЭА) под названием Coal 2025 пишут «Ведомости».

Такая динамика будет связана с энергетическим углем. В текущем году его добыча упадет на четыре процента, до 304-305 миллиона тонн, а к 2030-му — до 300 миллионов. Между тем производство коксующегося угля в 2025 вырастет на 13 процентов, до 122 миллионов тонн, после чего, ожидают в МЭА, останется на этом уровне в течение пяти лет.

Аналитики агентства считают, что от более серьезного падения угольную отрасль в России удержит внутренний спрос, а вот проблемы с экспортом из-за слабого спроса продолжат нарастать. Прогноз предусматривает его снижение к 2030 году на пять процентов, до 187 миллионов тонн. В связи с этим ожидается постепенное смещение добычи на восток страны и ее сокращение в главном угольном регионе России — Кемеровской области.

Такой прогноз существенно расходится с энергетической стратегией России, согласно которой добыча угля к 2030 году вырастет до 530,1 миллиона тонн в целевом сценарии и до 491,6 миллиона — в инерционном. Экспорт через пять лет должен составлять 266,7 миллиона и 243,5 миллиона тонн соответственно.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что ближе к истине все-таки аналитики МЭА, однако не исключают роста добычи к 2030 году в случае благоприятной конъюнктуры. Так, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что 2025 год станет точкой максимального давления на отрасль, после чего ситуация стабилизируется.

Между тем в МЭА скептически настроены по отношению к мировой угольной отрасли в целом. В агентстве полагают, что на 2025 год придется пик потребления угля, а через пять лет оно снизится на три процента.

Ранее сообщалось, что ожидания роста закупок Китаем российского угля в начале зимнего отопительного сезона не оправдались, а, напротив, наблюдается обратная тенденция, сопровождающаяся снижением цен.