09:45, 18 декабря 2025

Создатель Counter-Strike назвал неожиданную причину успеха игры

Создатель Counter-Strike заявил, что игра стала популярной из-за скинов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Геймдизайнер Минь Ле, создавший популярный онлайн-шутер Counter-Strike, назвал причину успеха игры. Его цитирует издание GamesRadar.

Минь Ле создал Counter-Strike в качестве модификации для игры Half-Life. Позже разработчик Half-Life, студия Valve, выкупил права на модификацию и неожиданно предложил геймдизайнеру создать отдельную игру. Спустя 25 лет после выхода оригинальной CS Минь Ле заявил, что она стала успешной из-за скинов — косметических предметов, меняющих внешний вид оружия и экипировки.

«Думаю, люди играют в нее просто ради коллекционирования скинов и всякой ерунды», — признался Ле. По его словам, Counter-Strike задумывалась как игра, в которой можно было бы виртуально бороться с терроризмом, но спустя годы отношение геймеров к CS изменилось.

Минь Ле отметил, что сейчас Counter-Strike является одной из самых популярных дисциплин в киберспорте, при этом изначально он не собирался создавать онлайн-шутер. По его словам, на заключительном этапе создания игры с ним связалась одна киберспортивная лига и предложила добавить в CS онлайн-режим. «Но я сказал: "Не беспокойте меня. Я слишком занят разработкой. У меня нет времени превращать CS в киберспортивную игру"», — заметил разработчик.

Ранее Counter-Strike 2 назвали лучшей киберспортивной игрой по версии премии The Game Awards 2025. Игрой года признали Clair Obscur: Expedition 33.

