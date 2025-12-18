Реклама

19:07, 18 декабря 2025Путешествия

Десятки детей лишились встречи с Санта-Клаусом из-за авиакомпании и разрыдались

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

Десятки детей лишились встречи с Санта-Клаусом из-за авиакомпании и разрыдались. Об этом пишет издание Daily Star.

Семьи из Шотландии оплатили однодневную поездку в Лапландию для встречи детей с Санта-Клаусом 11 декабря. В программу должны были войти катания на снегоходах и в собачьих упряжках.

В тот день около 130 детей поднялись на борт самолета польской чартерной авиакомпании Enter Air в рождественских свитерах и праздничных красных шапках. Однако перед самым взлетом пассажиров оповестили, что неизвестный объект повредил лобовое стекло самолета, и попросили покинуть борт.

В итоге полет отменили. При этом запасной борт семьям предложить не смогли, в результате чего они лишились поездки. Известно, что семье из четырех человек она обошлась в 2300 фунтов стерлингов (246 тысяч рублей). Компания-организатор тура Barrhead Travel предложила вернуть деньги, дождаться следующего года или выбрать альтернативный маршрут за 5 тысяч фунтов стерлингов (536 тысяч рублей) на четверых.

Ранее пассажир самолета пожаловался на «худший полет в своей жизни» рядом с чужим плачущим ребенком и вызвал гнев пользователей сети. В комментариях пользователи возмутились поведением девочки и ее невоспитанностью.

