Девушка год терпела ежедневную менструацию и оказалась серьезно больна

Metro: Тяжелые менструации оказались признаком аденомиоза у британки

Британка Джесс Кокс с 14 лет жаловалась на тяжелые менструации. Она год терпела ежедневные месячные и оказалась серьезно больна. Историю 27-летней женщины опубликовало издание Metro.

Через год после начала очень болезненных менструаций Кокс обратилась к врачу. Специалист ее успокоил, заявив, что цикл еще не до конца установился. Однако менструации так и остались обильными и сопровождались схваткообразной болью. Кровотечение было таким сильным, что иногда девушке приходилось носить тампон и двое трусов с двумя прокладками. Ей пришлось бросить плавание и бальные танцы, которые она любила в детстве.

В 16 лет британке впервые поставили гормональный имплантат, который вызвал менструацию продолжительностью в год. В 17 лет у нее диагностировали синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — эндокринное заболевание, которое может вызывать нарушение цикла. После этого девушке удалили имплантат и сделали противозачаточную инъекцию, которая немного замедлила кровотечение.

В 2018 году лапароскопическая операция выявила, что Кокс серьезно больна. Боль была признаком аденомиоза — вида эндометриоза — состояния, при котором ткани, обычно выстилающие матку, врастают в ее мышечную стенку. Девушка даже задумалась о гистерэктомии, но, изучив группы для женщин с СПКЯ, нашла работающий для себя вариант: попросила врача выписать ей противозачаточный пластырь, который благодаря микродозам гормонов остановил обильные кровотечения.

