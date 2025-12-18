Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:00, 18 декабря 2025Мир

Дмитриев обвинил Евросоюз в двух вещах

Дмитриев заявил, что ЕС хочет финансировать Украину и затягивать мир
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Евросоюз (ЕС) хочет продолжать финансировать военный конфликт на Украине, а также затягивать мир, высказал мнение глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«ЕС хочет финансировать войну и затягивать мир. США предложили финансировать мир, восстановление и экономический рост», — подчеркнул он.

Так Дмитриев оценил статью издания Politico под заголовком «Проблемой ЕС является не Бельгия, а Трамп».

Ранее западное издание написало, что подготовительные переговоры Европейского союза об экспроприации российских замороженных активов зашли в тупик. Отмечается, что Бельгия потребовала от других стран — участниц объединения «неограниченных финансовых гарантий».

Также на Западе высказали мнение, что действия Евросоюза по заморозке активов России повторяют модель нацистской Германии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали порт в Ростове-на-Дону, загорелся танкер, есть жертвы. Что известно о ночных ударах по российскому региону?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    В Киеве обратились к Орбану после его слов об активах России

    В поликлинике Кремля шанс дожить до 120 лет оценили фразой «абсолютно реально уже сейчас»

    Уничтожение двух бойцов ВСУ дроном-камикадзе сняли на видео

    Трамп в обращении к нации не упомянул Украину

    Обнаружен древний храм бога солнца

    У ЦБ появилась причина вновь повысить ключевую ставку

    ВС России нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok