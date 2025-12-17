На Западе заявили о нацистской модели ЕС по отношению к активам России

Действия Евросоюза (ЕС) по заморозке активов России повторяют модель нацистской Германии. Об этом написал лидер оппозиционного «Движения за перемены» Небойша Медоевич в социальной сети Facebook (принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская).
«Намерение ЕС изъять имущество России, находящееся в ЕС, произрастает из традиций нацистской Германии, продолжает их», — указал политик.
Медоевич провел параллель с декретами Адольфа Гитлера, которые позволяли замораживать и изымать имущество стран-противников. «Это была стандартная часть военно-экономической стратегии Гитлера и нацистской Германии в отношении собственности стран-противников и их граждан. История повторяется?» — задался вопросом он.
Политик напомнил, что после 1945 года Германия была вынуждена выплатить репарации на сумму свыше 80 миллиардов евро и вернуть конфискованную собственность.
12 декабря Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как писало агентство Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования средств для оказания помощи Украине.
В свою очередь Бельгия так и не поддержала план использования российских активов для нужд Украины, несмотря на попытки Евросоюза (ЕС) подтолкнуть ее к этому решению. За день до саммита, на котором должна решиться судьба российских активов, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не высказался в поддержку плана по их использованию, предупредив о рисках для экономики своей страны.