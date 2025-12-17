Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:52, 17 декабря 2025Мир

На Западе заявили о нацистской модели ЕС по отношению к активам России

Политик Медоевич: ЕС замораживает активы РФ по модели нацистской Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Действия Евросоюза (ЕС) по заморозке активов России повторяют модель нацистской Германии. Об этом написал лидер оппозиционного «Движения за перемены» Небойша Медоевич в социальной сети Facebook (принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская).

«Намерение ЕС изъять имущество России, находящееся в ЕС, произрастает из традиций нацистской Германии, продолжает их», — указал политик.

Медоевич провел параллель с декретами Адольфа Гитлера, которые позволяли замораживать и изымать имущество стран-противников. «Это была стандартная часть военно-экономической стратегии Гитлера и нацистской Германии в отношении собственности стран-противников и их граждан. История повторяется?» — задался вопросом он.

Политик напомнил, что после 1945 года Германия была вынуждена выплатить репарации на сумму свыше 80 миллиардов евро и вернуть конфискованную собственность.

12 декабря Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как писало агентство Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования средств для оказания помощи Украине.

В свою очередь Бельгия так и не поддержала план использования российских активов для нужд Украины, несмотря на попытки Евросоюза (ЕС) подтолкнуть ее к этому решению. За день до саммита, на котором должна решиться судьба российских активов, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не высказался в поддержку плана по их использованию, предупредив о рисках для экономики своей страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские подсвинки надеялись поживиться». Путин понятно объяснил, как Запад хотел и не смог развалить Россию

    Юрист внес ясность в важный вопрос о воинском учете

    Школьники хватаются за ножи. Что делать, чтобы уберечь ребенка от беды

    Возвращение снега и морозов пообещали жителям Москвы

    Хакеры пригрозили выложить данные пользователей самого популярного в мире порносайта

    Захарова раскрыла помощь Таджикистану в деле о трагедии в школе

    На Украине возмутились блэкаутом в Одессе вместо обещанной Москвы

    Бывший глава управления Минобороны России сел за взятку от директора швейной фабрики

    Блогерша помогла подруге вернуть исчезнувший после пластики пупок

    Российский проект стал претендентом на «Оскар»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok