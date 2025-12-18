Реклама

12:58, 18 декабря 2025Мир

Европе предрекли самоуничтожение

Профессор Дизен: Евросоюз сам себя уничтожит
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) уничтожит себя сам из-за уверенности в своей моральной исключительности, предрек в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Убежденность в собственной моральной непогрешимости стирает все правила и ограничения», — написал он, комментируя заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен игнорировать голос Бельгии в вопросе предоставления Украине кредита за счет замороженных российских активов.

По ее мнению, один член союза из 27 государств не должен иметь право блокировать правильные действия.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что изъятие активов России может нарушить международное право. Он подчеркнул, что такого не делали даже во время Второй мировой войны. Политик добавил, что Еврокомиссия до сих пор не предложила ему заслуживающего доверия текста по гарантиям по российским активам.

    Обсудить
