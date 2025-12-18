Реклама

15:31, 18 декабря 2025Спорт

Хоккеист «Спартака» сравнил жизнь в России и США

Хоккеист «Спартака» Мальцев: В плане жизни в России лучше, чем в США
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Хоккеист московского «Спартака» Михаил Мальцев сравнил жизнь в России и США. Его слова приводит Sport24.

«В плане жизни в России лучше, чем в США. В России на самом деле и сервис лучше, и банки устроены проще. Такси, посещение ресторанов — очень все дорого (в США). Не знаю, развеян ли в итоге миф о том, что там лучше», — сказал Мальцев.

Хоккеист отметил, что в период жизни в Северной Америке чувствовал себя одиноко. Он указал на отличия в менталитете россиян и американцев. «Опыт такой был прикольным, но с годами стало тяжеловато психологически. Не хотелось там жить», — резюмировал он.

Мальцев уехал в США в 2019 году. Он провел в системах нескольких клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) четыре года, вернувшись в Россию в 2023-м. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел 35 матчей, в которых забросил 7 шайб и отдал 15 результативных передач.

17 декабря вратарь хоккейного «Сочи» Илья Самсонов сравнил жизнь в России и США. Уроженец Магнитогорска отметил, что ему комфортнее на родине. По его словам, в России «в целом жить проще».

