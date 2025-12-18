Реклама

16:26, 18 декабря 2025

Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям по активам России

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Нужно серьезно отнестись к опасениям Бельгии по вопросу использования замороженных активов России. К этому призвал канцлер Австрии Кристиан Штокер, трансляция его речи велась на сайте ЕС.

«Конечно, есть опасения, высказанные странами-членами, в первую очередь Бельгией, которая особенно затронута, поскольку там находится депозитарий. Эти опасения должны быть восприняты всерьез», — заявил он.

Политик подчеркнул, что все действия должны происходить на правовой основе и в предложении Еврокомиссии это условие соблюдается.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что ЕС должен взять на себя все финансовые риски в вопросе конфискации активов России, поскольку сумма компенсаций в судах может значительно превысить сумму активов. По его словам, компенсации по таким делам часто превышают основную сумму из-за значительных дополнительных затрат, таких как судебные издержки, задолженность по процентам или возмещение убытков.

