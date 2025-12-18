Реклама

14:38, 18 декабря 2025

Лавров задал Западу вопрос о выборах на Украине

Лавров: Слова Трампа о выборах на Украине ставят вопрос, как их организуют
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Слова президента США Дональда Трампа о выборах на Украине ставят вопрос, как Запад будет их «оркестрировать». Такой вопрос западным странам задал глав МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству.

Он напомнил, что Трамп посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «не растаптывать» демократию и провести выборы.

«Другое дело, как это можно организовать, и как Запад, в случае если это произойдёт, будет эти выборы "оркестрировать". Но само напоминание, что "народ тебя уже избрал на определённый срок, и пора честь знать". Либо попросить народ вновь высказать о тебе свое отношение», — сказал дипломат.

Ранее Зеленскому задали вопрос, поддерживает ли он проведение голосования на президентских выборах с помощью онлайн-платформ для украинцев, проживающих за рубежом. Украинский лидер в своем ответе дал понять, что рассматривает возможность онлайн-голосования для всех граждан страны.

