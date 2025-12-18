Реклама

18:44, 18 декабря 2025Экономика

Лукашенко анонсировал рост производства электрокаров и гибридов в Белоруссии

Президент Лукашенко: На «Белджи» вырастет производство электрокаров и гибридов
Светлана Ходос

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Во время ежегодного послания к народу и парламенту президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в скором времени на заводе «Белджи» под Минском будет увеличен объем производства автомобилей на новых источниках энергии (NEV), то есть электрифицированных. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, суммарный объем собираемых на предприятии машин с гибридной и полностью электрической установкой должен достигнуть отметки в 10 тысяч единиц техники в год. Сроков реализации плана президент не уточнил.

«Сегодня важно не упустить мировой тренд развития электротранспорта. Нужно наращивать производство такой техники на новом заводе. Пора "Белджи" поднимать планку и обеспечивать выпуск отечественных электромобилей и гибридов как минимум 10 тысяч в год», — подчеркнул Лукашенко.

Тем временем высокая популярность автомобилей белорусско-китайского бренда Belgee в России обусловлена в первую очередь гибкими ценами и простой логистикой. Об этом заявил глава дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

