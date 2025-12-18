Мадуро жестко ответил на притязания Трампа

Мадуро заявил, что нефть Венесуэлы принадлежит народу

Власти Венесуэлы продолжат торговлю нефтью и другими природными ресурсами. Они принадлежат венесуэльскому народу, несмотря на притязания и угрозы Вашингтона, сообщил президент страны Николас Мадуро, пишет РИА Новости.

Так политик прокомментировал слова главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о якобы принадлежащих США венесуэльских нефти, полезных ископаемых и землях.

«Венесуэла будет продолжать торговлю своей нефтью и всеми своими природными богатствами, которые по конституции принадлежат их единственному законному владельцу — суверенному народу Венесуэлы», — дал понять Мадуро.

Ранее Трамп возмутился, что Венесуэла якобы незаконно завладела американскими активами, выдворив компании из США и забрав землю и права на добычу нефти.

До этого американский журналист Такер Карлсон заявил, что Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете, запланированного на среду, 17 декабря, в 21:00 по местному времени (05:00 мск 18 декабря).