16:19, 18 декабря 2025

В США канцлера Германии Мерца призвали учить историю после слов о России

Американский профессор Сакс призвал Мерца учить историю после слов о России
Варвара Кошечкина
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс после ряда антироссийских заявлений со стороны немецкого канцлера Фридриха Мерца призвал последнего учить историю. Открытое письмо Сакса опубликовала газета Berliner Zeitung.

Сакс призвал Мерца прекратить пропаганду и моральную инфантилизацию общества.

«Европейцы вполне способны понять, что дилеммы в области безопасности реальны, что действия НАТО имеют последствия и что мир не достигается путем игнорирования опасений России по поводу безопасности. Учите историю, господин канцлер!» — написал Сакс.

Экономист отметил, что Европа рискует повторить катастрофы, уроки из которых якобы уже извлечены. В связи с этим Германия должна перейти к дипломатии и миру вместо антироссийской риторики.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкие войска будут «наносить ответные удары в случае российских вторжений или атак» в рамках международной миссии по безопасности демилитаризованной зоны на Украине.

