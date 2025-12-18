Минфин предложил увеличить лимит страхования отдельных вкладов

Минфин: Долгосрочные вклады могут защитить повышенной страховкой — 2 млн. рублей

Министерство финансов России подготовило и вынесло на общественное обсуждение законопроект о повышении страхового возмещения по долгосрочным вкладам до двух миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства.

Повышенное страхование коснется рублевых вкладов физических лиц сроком более трех лет, а также рублевых вкладов, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами, сроком от одного до трех лет.

В Минфине уверены, что это поможет повысить привлекательность таких вкладов и позволит привлечь в банковский сектор ресурсы, нужные для финансирования важных проектов.

«Кроме того, увеличивается страховое покрытие с 10 до 30 миллионов рублей по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи недвижимого имущества, расчетов по договору участия в долевом строительстве, а также по договору строительного подряда», — отмечается в сообщении.

Данная инициатива позволит увеличить охват сделок с недвижимостью.

