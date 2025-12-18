Минфин предложил увеличить лимит страхования отдельных вкладов

Министерство финансов России подготовило и вынесло на общественное обсуждение законопроект о повышении страхового возмещения по долгосрочным вкладам до двух миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства.
Повышенное страхование коснется рублевых вкладов физических лиц сроком более трех лет, а также рублевых вкладов, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами, сроком от одного до трех лет.
В Минфине уверены, что это поможет повысить привлекательность таких вкладов и позволит привлечь в банковский сектор ресурсы, нужные для финансирования важных проектов.
«Кроме того, увеличивается страховое покрытие с 10 до 30 миллионов рублей по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи недвижимого имущества, расчетов по договору участия в долевом строительстве, а также по договору строительного подряда», — отмечается в сообщении.
Данная инициатива позволит увеличить охват сделок с недвижимостью.
Ранее аналитик Александр Джиоев в разговоре с «Лентой.ру» назвал самые значимые для экономики России события 2025 года.