Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:18, 18 декабря 2025Экономика

Минфин предложил увеличить лимит страхования отдельных вкладов

Минфин: Долгосрочные вклады могут защитить повышенной страховкой — 2 млн. рублей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство финансов России подготовило и вынесло на общественное обсуждение законопроект о повышении страхового возмещения по долгосрочным вкладам до двух миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства.

Повышенное страхование коснется рублевых вкладов физических лиц сроком более трех лет, а также рублевых вкладов, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами, сроком от одного до трех лет.

В Минфине уверены, что это поможет повысить привлекательность таких вкладов и позволит привлечь в банковский сектор ресурсы, нужные для финансирования важных проектов.

«Кроме того, увеличивается страховое покрытие с 10 до 30 миллионов рублей по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи недвижимого имущества, расчетов по договору участия в долевом строительстве, а также по договору строительного подряда», — отмечается в сообщении.

Данная инициатива позволит увеличить охват сделок с недвижимостью.

Ранее аналитик Александр Джиоев в разговоре с «Лентой.ру» назвал самые значимые для экономики России события 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Экс-премьер Украины предрек Киеву разоблачение коррупции Зеленского и его окружения

    Минфин предложил увеличить лимит страхования отдельных вкладов

    На Украине описали мирное соглашение словами «плохое, очень плохое или его не будет»

    Потерявший руки боевик «Азова» не смог получить компенсацию за ранение

    Внук Татьяны Васильевой отдал все семейные сбережения мошенникам

    Глава Пентагона пожаловался на толстых и тупых американцев

    Работавший в Microsoft индиец переехал в Петербург и начал убирать улицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok